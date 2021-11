Deux dépôts sauvages de pneus dans l'ouest de la Creuse

Fin octobre près de l'étang de la Cazine à Noth et tout début novembre au hameau de Chiroux à La Souterraine, deux tas de plus de 100 pneus usagers ont été dé&couverts. Deux plaintes ont aussitôt été déposées.

Pas grand monde pour voir de nuit un gros camion décharger sur le bas côté d'un chemin un stock de vieux pneus. La commune de Noth n'avait jamais vu ça. Celle de La Souterraine ne se rappelle pas d'un tel monticule. Tout le monde espère que la série s'arrêtera là.

On ne devrait jamais voir de décharge sauvage de pneus

Vincent Fortineau, le directeur d' Evolis 23 qui gère les déchets d'une grosse moitié de la Creuse est formel. "Quand vous achetez un pneu, dans le prix est comprise la facture du recyclage. C'est pourquoi les garagistes reprennent sans difficulté les pneus usagers. Même lors d'"un achat sur internet, il faut faire savoir au vendeur qu'il y a des pneus à reprendre et le livreur ne doit pas les refuser. Evidemment, ils n'en font pas non plus la publicité." C'est la raison pour laquelle les pneus ne sont absolument pas acceptés dans les déchetteries.

Stockage des pneus en attendant des jours meilleurs

A Noth, les agents communaux ont mis une demie journée à ramasser, empiler puis stocker les pneus. Le recyclage n'est pas pour demain. "On s'est renseigné, affirme Jean-Luc Gazonnaud le maire de Noth, il y a bien une entreprise spécialisée basée à Clermont-Ferrand, mais cela coûte très cher. On espère trouver un arrangement avec Evolis 23. Cette structure publique qui gère les déchets n'a pas vocation à récolter les pneus. Devant l'existence réelle de tas sauvages réfugiés généralement au fond des granges plutôt qu'en pleine nature, Evolis 23 va tenter d'organiser pour décembre une grande opération de "déstockage". Faut-il encore que la filière de recyclage des caoutchoucs accepte de faire à cette occasion, un prix d'ami!