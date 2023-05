Deux députés signalent à la justice les agissements de l'influenceuse rouennaise Poupette Kenza

Déjà visée par une enquête pénale pour "des faits qualifiés de soustraction par le parent d’un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales compromettant sa santé, sécurité, moralité ou son éducation", l'influenceuse Poupette Kenza fait à nouveau l'objet d'un signalement auprès de la justice. La jeune femme est suivie par plus d'un million de personnes sur Snapchat et plus de 950.000 sur Instagram.

Les députés Renaissance Bruno Studer (Bas-Rhin) et Sarah Tanzilli (Rhône) ont en effet envoyé ce mercredi un courrier au procureur de la République de Rouen. Ils y rapportent le "comportement" de l'influenceuse rouennaise, qui "pourrait être assimilé à des faits de négligence, de mise en danger d'enfants et à la publication d'images à caractère pédopornographique".

Contactée par France Bleu Normandie, la députée du Rhône explique avoir été elle-même saisie par une association, qui lui a transmis des preuves de la présence d'une photo de la fille de Kenza Benchrif sur des sites pédopornographiques. Et, selon l'élue, Poupette Kenza ne peut l'ignorer. "Il est assez évident que cette personne passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, or il y a des publications qui relaient ce fait dans lesquelles elle est mentionnée. Il me semble donc assez certain qu'elle a vu passer l'information selon laquelle sa fille est en top tendance sur des sites pédopornographiques", affirme Sarah Tanzilli. Contacté, le procureur de la République explique n'avoir pas encore reçu ce signalement.

Par cette démarche, les députés veulent surtout sensibiliser les parents aux risques de publier des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. "Malheureusement, poursuite Sarah Tanzilli, il y a des gens qui sont très mal intentionnés et qui récupèrent ces images à des fins malveillantes. Il y a une photo sur deux sur un site pédopornographique qui est issue de photos sur des réseaux sociaux qui ont été postées par des parents ou par des proches."

Sur ses réseaux sociaux, Kenza Benchrif dénonce ce signalement qui "incite à la haine et au harcèlement envers [ses] enfants" De son côté, la députée Sarah Tanzilli a annoncé ce jeudi qu'elle allait déposer plainte contre Poupette Kenza. L'élue se dit victime d'une campagne de cyberharcèlement orchestrée par l'influenceuse.