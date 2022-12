Deux des huit accusés du procès de l'attentat de Nice font appel du verdict

Le 13 décembre dernier, au terme de plus de trois mois d'audience, Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs terroriste pour leur implication dans l'attentat de Nice. Deux semaines après, ces deux accusés et leurs avocats ont décidé de faire appel. Les six autres accusés avaient été, eux, condamnés à des peines de 2 à 12 ans de prison mais n'ont pas décidé de faire appel du verdict. "Seuls Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb ont interjeté appel de la décision rendue par la cour d'assises", a indiqué le Parquet National Anti-Terroriste. Un appel sans doute motivé par le fait qu'en condamnant ces deux hommes à 18 années de réclusion, la cour était allée au-delà des réquisitions du parquet antiterroriste ; ce qui avait alors surpris.

