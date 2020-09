Deux détenus blessés dans une bagarre à la prison de Roanne

Ce dimanche matin une bagarre a éclaté entre détenus au centre de détention de Roanne. Un prisonnier a voulu en racketter un autre et lui prendre du tabac. Celui-ci ne s'est pas laissé faire et a utilisé une paire de ciseaux pour se défendre en lui portant un coup à la gorge. Un autre détenu s'est interposé et a reçu un verre au visage, ce qui lui a occasionné des coupures notamment à l'arcade.

Les deux hommes ont été soignés à l'hôpital de Roanne avant d'être ramenés au centre de détention.

La prison roannais a reçu la visite du ministre de la Justice en juillet après une prise d'otage au parloir.