Deux détenus de Béziers libérés faute de personnel pour les transférer

Béziers, France

Deux hommes interpellés la semaine dernière sur l'autoroute A9 dans l'Aude avec 26 kilos de résine de cannabis ont été libérés faute de personnel pénitentiaire suffisant. Ces deux hommes étaient incarcérés à la prison de Béziers, ils devaient être présentés devant le tribunal de Narbonne. Mais il n'y avait aucun surveillant disponible pour effectuer le transfert de Béziers à Narbonne.

Ce jour là en effet, toutes les équipes du service pénitentiaire en charge des transferts à Béziers étaient occupées, impossible donc de conduire ces détenus pour leur procès en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Narbonne. Le juge leur a bien proposé la visio conférence mais les deux hommes ont refusé, ce qui est leur droit.

Leur incarcération aurait été arbitraire

Ils n'ont donc pas pu comparaître et la justice n'a donc pas pu statuer sur leur maintien en détention ou leur remise en liberté. Il a fallu les libérer, leur incarcération aurait été considérée comme arbitraire.

Ils seront donc convoqués au mois d'avril, mais cette fois de manière libre. S'ils se présentent évidemment.

"Des cas qui arrivent parfois, plus que parfois"

Cette remise en liberté faute de personnel ne serait pas exceptionnelle si l'on en croit les syndicats qui dénoncent le manque d'effectifs notamment depuis que les transferts de détenus ne sont plus du ressort de la police ou de la gendarmerie, mais du ressort des surveillants de prison depuis 2011.

"On a crée 1700 emplois là où il en aurait fallu 3 000 " explique Thomas Jacquot de l'UFAP UNSA. "Je ne veux pas dire que c'est régulier, mais il arrive parfois, même plus que parfois que des détenus ne soient pas présentés faute d'effectif et qui sont libérés avec parfois de profils plus ou moins dangereux. Là sur l'affaire de Narbonne, on a affaire à du trafiquant de drogue avec des gens en liberté qui vont revenir libres pour leur procès, s'ils reviennent. En attendant ils sont tranquilles dehors alors que la société les avaient écartés temporairement en attendant qu'ils soient jugés. Ce problème ne pourra se résoudre que si les effectifs nécessaires sont donnés sur les pôles régionaux d'extraction judiciaires, y a pas d'autres solutions"