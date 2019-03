Deux détenus de la prison d'Argentan (Orne) sur le toit d'un bâtiment durant plusieurs heures

Vives tensions hier dans plusieurs prison en France dont celle d'Argentan dans l'Orne où deux détenus ont échappé aux surveillants et se sont installés sur le toit d'un bâtiment d'une cour de promenade durant plusieurs heures ce mardi 12 mars 2019

Deux détenus du centre de détention d'Argentan dans l'Orne, ont faussé compagnie à leur surveillants durant plusieurs heures ce mardi après-midi. A l'issue de la promenade, ils ont refusé de réintégrer leur cellule et sont parvenus à grimper sur le toit d'un bâtiment de la cour. Il était environ 16 heures 30 quand l'alerte a été donnée. Malgré les sommations, les deux détenus ont refusé de redescendre. La direction de l'établissement a donc fait appel aux ERIS de Rennes, les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Finalement les deux hommes ont été appréhendés vers 21 heures et placés en quartier disciplinaire.

Selon nos informations, il semblerait que les détenus réclamaient leur transfert vers un autre établissement. Le centre de détention d'Argentan accueille quelques 600 détenus. C'est le deuxième incident en quelques jours à Argentan. Le 6 mars dernier, au lendemain de l'attaque au couteau contre deux surveillants de la prison de Condé sur sur Sarthe par un détenu radicalisé, un détenu d'Argentan avait à deux reprises insulté et menacé de mort des surveillants en criant "Allah Akbar". Il a depuis été jugé en comparution immédiate et condamné à 24 mois de prison .