Deux disparitions inquiétantes en Seine-Maritime

La gendarmerie de Seine-Maritime a lancé deux appels à témoins ce dimanche 26 mai. Deux hommes du Tréport et d'Yvetot n'ont pas donné signe de vie depuis samedi.

Seine-Maritime, France

La gendarmerie de Seine-Maritime demande à partager massivement ses appels à témoins. Deux hommes, âgés de 45 et 74 ans, ont disparu ce samedi 25 mai.

Jean-Marie, 74 ans, disparu au Tréport

Jean-Marie Loueillet, âgé de 74 ans, a disparu au Tréport depuis samedi 25 mai. Selon sa famille, il serait atteint de la maladie d'Alzheimer et a du mal à se déplacer. Jean Pierre marche le dos courbé. A son départ, il portait un pull gris avec des rayures noires et une chemise noire.

Si vous avez des informations ou si vous l'avez vu, contactez la gendarmerie du Tréport au 02 35 86 14 66.

Martial, 45 ans, disparu à Yvetot

L'autre disparu, Martial Steeg, habite lui à Yvetot. Il a 45 ans et n'a plus donné signe de vie après un SMS envoyé en début d'après-midi samedi 25 mai. Il circule à bord d'une Renault Clio Verte immatriculée DV-564-TT. Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, un tee shirt noir et une veste en cuir noire.

Si vous avez des informations, contactez la gendarmerie d'Yvetot au 02.35.95.00.17.