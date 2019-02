Deux disparitions très inquiétantes en Savoie

La gendarmerie de Savoie lance deux appels à témoins : un randonneur de 50 ans est porté disparu à Champagny-en-Vanoise depuis mardi matin et une femme de 62 ans n'a plus donné de nouvelles depuis ce jeudi après-midi à Bessans.

Ce sont deux disparitions très inquiétantes selon les gendarmes de Savoie. Un homme et une femme sont portés disparus et activement recherchés.

Un homme de 50 ans disparu depuis mardi à Champagny-en-Vanoise

Ce vacancier en séjour dans la station de ski savoyarde est parti en balade mardi matin à 9 heures dans les environs de Champagny-en-Vanoise. Depuis, il n'a plus donné de nouvelles.

Il mesure 1,80 mètre, est de corpulence normale et a des cheveux grisonnants. Au moment de son départ, il était vêtu d’une veste rouge et bleue, d'un pull-over col rond bordeaux, d’un pantalon en velours bleu foncé et de chaussures de randonnée noires et vertes de marque Salomon. Il portait également un bonnet noir.

Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles de retrouver l’homme est invitée à se rapprocher de la brigade de gendarmerie de Moûtiers en appelant le 04 79 24 00 15.

Une femme de 62 ans recherchée à Bessans

Dominique Corsetti est également partie en balade jeudi en début d’après-midi à Bessans . Elle n'a pas donné de nouvelles à sa famille depuis. Cette dame a une résidence secondaire à Bessans, et par conséquent elle connaît bien la station. La gendarmerie précise qu'elle était en bonne santé en partant se promener. Elle mesure 1,58 mètre et pèse 50 kg. Elle était vêtue avec un pantalon de ski clair et des chaussures de randonnée.

Pour tout renseignement, on peut composer le 17 ou appeler la brigade de gendarmerie de Val-Cenis au 04 79 05 90 17.