Deux éboueurs violemment agressés à Marseille

Une agression typique, mais particulièrement violente. Deux éboueurs ont été frappés par un automobiliste, jeudi soir, boulevard Larrat dans le 10e arrondissement de Marseille. Leur camion poubelle avançait dans l'artère à sens unique, s'arrêtant à chaque benne à ordures pour la vider. Derrière eux, une voiture et un conducteur qui s'impatiente et finit par sortir pour les menacer.

L'automobiliste attrape une clé pour démonter les roues et frappe un ripeur à la tête. Une bande de jeunes de la Sauvagère se joint à lui et prend à parti les éboueurs. Des agents de maîtrise, prévenus avant que la situation ne dégénère, interviennent et mettent fin à l'agression.

De plus en plus de violence

L'homme touché à la tête a reçu 15 points de suture au crâne. Suite à cette agression violente, les éboueurs ont exercé leur droit de retrait. Sur France Bleu Provence, Rodolphe Lamourette, responsable Force Ouvrière de la collecte à Marseille estime qu'un "cap a été passé dans la violence". Le syndicaliste décrit une augmentation des violences à l'encontre des éboueurs. "Au début c'étaient de simples verbales, déjà difficiles à vivre, maintenant on est passé aux agressions physiques", explique Rodolphe Lamourette.

Les agents agressés refusent de retourner dans le secteur de la Sauvagère. Le syndicat FO demande un encadrement de la collecte dans ce quartier.