Deux écoles d'Amiens restent fermées après une deuxième nuit de violences urbaines suite à la mort de Nahel

C'est par un mot placardé sur l'école Jacques-Prévert d'Amiens que les parents apprennent la nouvelle ce vendredi 30 juin matin : l'école du quartier Salamandre reste fermée après avoir été vandalisée dans la nuit du 29 au 30 juin.

ⓘ Publicité

Deux salles ont été particulièrement visées, les cahiers jetés et le sol aspergé d'essence, rapporte notre journaliste Pierre-Antoine Lefort. Les enseignantes se disent "déçues et inquiètes. L'école ne peut pas protéger les enfants des violences." En pleurs, une maman se demande "comment peut on élever des enfants dans ce monde ?" "Ca fait trop mal au cœur, ce sont nos jeunes qui font ça, on ne sait pas quoi faire."

C'est aussi le lot de l'école Michel-Ange, incendiée dans la nuit à Saint-Ladre. Aucun accueil des enfants n'est possible, le toit s'étant effondré, indique Hubert de Jenlis, premier adjoint à la mairie d'Amiens.

"L'école fait partie du quartier, on a eu besoin de venir voir, raconte Guillaume, un père de famille, à France Bleu Picardie. J'ai posé ma journée pour garder mes enfants et leurs camarades. C'est un gros choc de voir arriver ça dans notre quartier."

Cette deuxième nuit de violences urbaines fait suite à la mort de Nahel, 17 ans, abattu par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.