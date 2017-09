Deux écoles de Pau se mobilisent contre l'expulsion de deux familles sans-papiers

Parents et enseignants se mobilisent depuis mardi matin dans deux écoles paloises pour aider des sans-papiers. Deux familles sont menacées d'expulsion : l'une à l'école des Fleurs, l'autre à l'école Marca.

Les deux dossiers se ressemblent : les familles semblent intégrées et les enfants scolarisées, mais les demandes d'asiles ont été refusées ces dernières semaines. Tous se retrouvent à la rue et risquent l'expulsion du territoire français. En tout cas, les structures qui les accueillaient jusqu'à présent les ont mis à la porte.

À l'école des Fleurs, il s'agit d'un couple venus du Kosovo en 2014, ils ont trois enfants âgés de 3, 6 et 11 ans. Leur dossier est passé au tribunal administratif mardi. Des parents sont venus les soutenir. La décision est attendue mardi prochain. Expulsés, ils dorment dans une voiture depuis quelques jours.

Maître Maripierre Massou-dit-Labaquère défend cette famille du Kosovo. Elle espère que la mobilisation pèsera dans la décision administrative : "c'est très important pur la préfecture de voir que beaucoup de gens se sont mobilisés pour eux. Ils demandent une intégration réussie, c'est une famille volontaire, déterminée, aimée de beaucoup de gens qui demande à s'insérer dignement".

Les parents d'élèves ont lancé une pétition

À l'école Marca, les procédures d'expulsion sont en cours pour une maman du Congo et ses 3 enfants âgés de 3, 9 et 10 ans. Ils sont arrivés il y a un an en France.

Le directeur de l'école Marca, Yann Moreau, a soutenu l'initiative des parents : "j'entends bien que cela puisse perturber les parents et les enfants dans cette situation un peu surprenante, au-delà de l'appréciation qu'on porte sur la démarche de demande d'asile, qu'une famille ne puisse pas bénéficier d'un hébergement au XXIe siècle en France. Les trois enfants sont à l'école, assis sur les mêmes bancs de l'école publique que les autres. Il est bon de se rassembler, et de se mobiliser pour ça. Je pense que la mobilisation va continuer, cela appartient aux parents maintenant, pour que les enfants puissent retrouver le chemin de l'école sereinement, avec des nuits bien faites et le ventre plein".

Une demande a été faite pour que la famille congolaise dorme à l'école, mais cela a été refusé par la mairie pour des questions de sécurité. La famille été accueillies pour une deuxième nuit, chez des parents d'élèves.