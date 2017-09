Deux écoles mitraillées à la kalachnikov à Marseille

Quelques jours avant la rentrée, deux écoles ont été mitraillées cette semainei dans les quartiers nord de Marseille, selon le maire de la ville.

À Marseille, deux écoles ont étaient mitraillées cette semaine dans les quartiers nord de la ville. C'est ce qu'a indiqué Jean-Claude Gaudin ce vendredi. Le maire de Marseille présentait le dispositif de la Ville pour la rentrée scolaire. Il a évoqué des travaux en cours dans deux écoles afin de remplacer les vitres qui ont volé en éclats suite aux coups de feu.

Le maire de Marseille a précisé que 24 impacts de balles ont été relevés dans l'école de la cité du Parc Kalliste. À l'école Font-Vert, le vandalisme aurait eu lieu la nuit dernière.

Le coup de gueule de Jean-Claude Gaudin

Le bilan de l'été 2017 est préoccupant selon le maire de Marseille : "En ce mois d'août, une dizaine d'écoles ont été vandalisées." Jean-Claude Gaudin et son équipe espèrent "pouvoir faire les réparations le plus vite possible, mais peut-être pas d'ici la rentrée lundi".