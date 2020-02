Deux éducateurs d'un foyer de La Tronche portent plainte après avoir été agressés par deux adolescents

La Tronche, France

Deux adolescents du foyer Charmeyran, à La Tronche, ont agressé deux éducateurs ce jeudi après-midi vers 15h30. Suite à un différend concernant une remise d'agent, un éducateur a reçu des coups de poing et le second a été étranglé. Ils sont tout deux légèrement blessés. Les deux jeunes hommes, âgés de 15 ans, ont été placés en garde à vue. L'un a ensuite été remis aux éducateurs, le second a été hospitalisé d'office. Les deux éducateurs, tout comme le directeur du foyer, ont porté plainte.