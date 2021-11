Vienne : deux églises cambriolées près de Châtellerault

Une dizaine d'objets religieux ont été volés ce jeudi et ce samedi dans les églises de Bonneuil-Matours et Vicq-sur-Gartempe (Vienne). La gendarmerie de Châtellerault a ouvert une enquête.

Des objets religieux comme ces calices et ciboires ont été dérobés dans deux églises de la Vienne

Les églises de Bonneuil-Matours et Vicq-sur-Gartempe ont été cambriolées ce jeudi et samedi. Selon la gendarmerie de Châtellerault, une dizaine d'objets religieux ont été volés. Des calices et des ciboires ont notamment été dérobés par le ou les malfrats.

Les forces de l'ordre ont constaté les cambriolages puis ont ouvert une enquête. Aucune piste n'est encore privilégiée.