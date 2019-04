Deux églises manchoises visitées dans la nuit de mercredi à jeudi

Manche, France

En pleine semaine sainte, les églises de Saint-Jean de Créances et Saint-Martin de Pirou ont été visitées. Dans un communiqué le diocèse de Coutances et Avranches qui a déposé plainte exprime sa consternation et son indignation. Une enquête est en cours. Les sacristies ont été visitées et leurs contenus renversés. Les tabernacles ouverts, et, à Pirou, les hosties jetées à terre. Le ou les cambrioleurs ont mis tout en dessus-dessous à la recherche d'argent car c'est bien le motif. A Créances par exemple c'est la 3e fois que des vols ont lieu en l'espace d'un mois. Sur le territoire de Coutances au moins 4 clubs House de football ont aussi été visités. Le maire de Créances Henri Lemoigne : "nous déplorons plusieurs effractions sur la commune en un mois, à chaque fois on recherche de l'argent liquide. Il n'y a pas eu de vols d'objets religieux. "

Le maire de Créances qui demandent aux autorités que soit organisé des rondes nocturnes.

Des messes de réparation seront célébrées prochainement dans ces deux églises.