Deux élus CGT de la RATP menacés de licenciement après leur mobilisation contre la réforme des retraites

"Un conseil de discipline pour deux gros syndicalistes comme nous, c'est du jamais vu ! ", affirme Ahmed Berrahal. Ce chauffeur de bus de la RATP, en poste depuis 16 ans, et élu CGT, est convoqué ce mercredi 10 juin 2020 par sa direction. Il risque d'être licencié.

Accusés d'avoir participé à des blocages

Alexandre El Gamal, un autre collègue du dépôt de Vitry (Val-de-Marne), lui aussi élu CGT, est également convoqué et devrait passer dans quelques semaines devant le même conseil. La direction reproche aux deux hommes d'avoir participé à des opérations de blocage lors des manifestations contre la réforme des retraites, l'hiver dernier, ce qui est passable de sanction à la RATP. Ahmed Berrahal, aurait incité des étudiants et des enseignants à venir bloquer le dépôt de bus Flandre à Pantin (Seine-Saint-Denis), mais l'intéressé dément : "Ils venaient eux-même nous voir avec des gâteaux, du café et quand ils voulaient bloquer, ils bloquaient... On me reproche de ne pas les avoir dispersés, mais j'ai dit que je n'étais pas de la police et que je n'avais aucun droit de les disperser !"

L'élu CGT dénonce une "répression syndicale"

Pour le syndicaliste, ce conseil de discipline n'est ni plus ni moins qu'une tentative d'intimidation de la part de la direction de la RATP : "Ils veulent nous faire payer cette grève de deux mois. Si on fait tomber des têtes comme la mienne, ça veut dire qu'un petit machiniste aura une pression énorme et dira demain 'je ne fais plus grève'". Malgréla menace de licenciement qui plane, Ahmed Berrahal n'a aucun regret, il se dit même prêt à se remobiliser si besoin, d'autant que le projet de réforme des retraites n'a pas été enterré mais seulement suspendu pendant la crise sanitaire.

Rassemblement devant le siège de la RATP

Un rassemblement en soutien à ces deux élus CGT est prévu ce mercredi 10 juin à 13 heures devant les locaux de la RATP dans le 12ème arrondissement de Paris (place Lachambeaudie) où doit se dérouler le conseil de discipline d'Ahmed Berrahal.