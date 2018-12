Deux employés de la société d'autoroute Escota ont été percutés par un camion

Un accident s'est produit sur l'autoroute A8 ce jeudi matin aux alentours de 5 heures à hauteur de la sortie Cannes-Mougins. Un poids lourd a percuté une camionnette de la société Vinci qui travaillait sur la chaussée, sur une zone de travaux balisés depuis plusieurs heures. Les employés d'Escota étaient justement en train d'enlever ce dispositif de basculement de voie mis en place plus tôt afin que la circulation qui se dirigeait vers l'Italie soit envoyé sur la chaussée nord pour permettre aux travaux de se dérouler tranquillement. Le dispositif était donc en train d'être levé quand un camion n'a pas vu ce basculement. Il s'est engagé sur la voie interdites et a percuté une camionnette jaune dans laquelle se trouvait deux salariés. Ils ont été très gravement blessés et ont été désincarcérés avant d'être transportés sur un centre hospitalier. Depuis la camionnette a été évacuée et le poids lourd également mais en ce jeudi matin, il y a encore de gros bouchons; entre 7 et 8 km dans les deux sens.