Deux enfants abandonnés en pyjama dans la rue en pleine nuit dans le Tarn

Il va devoir trouver une bonne excuse. À Blaye-les-Mines, un père de famille a abandonné ce mercredi ses deux enfants de 5 et 7 ans à un feu rouge avant de partir, en pleine nuit. Les enfants ont été recueillis dans une boulangerie.

Blaye-les-Mines, France

Une petite fille de 7 ans et son frère de 5 ans ont été retrouvés au tout petit matin, seuls et en pyjama dans les rues de Blaye-les-Mines, près de Carmaux ce mercredi 3 avril. La police a ouvert une enquête. Le maire de la commune de 3.000 habitants. confirme que le conseil départemental du Tarn, via ses services sociaux à la petite enfance, a été saisi du dossier.

Les enfants auraient été repérés par les éboueurs alors qu'ils se dirigeaient vers une boulangerie. Leurs parents ont été entendus par la police pour comprendre ce qu'ils faisaient dans la rue. Selon la Dépêche du Midi, le père les a abandonnés à un feu rouge. Il sera convoqué en septembre au tribunal correctionnel d’Albi. Les enfants ont été placés dans une famille d'accueil.