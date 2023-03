Deux enfants agressés au visage par un chien à Perpignan

Sans que l'on comprenne pourquoi, un chien s'en est pris subitement à des enfants samedi soir devant les HLM du Champ de Mars à Perpignan. Alors que son maitre souhaitait le faire rentrer après une sortie, ce labrador croisé american staff, non tenu en laisse, a foncé sur deux garçons qui jouaient dehors.

Le plus âgé, 11 ans, a été attaqué au visage mais ses blessures sont superficielles. En revanche, le plus jeune, 7 ans, a été mordu sérieusement à la bouche et au nez. Transféré aux urgences de l'hôpital de Perpignan, il est ressorti quelques heures plus tard avec dix points de suture.

Rapidement arrivés sur les lieux, les policiers ont interpellé le propriétaire du chien. Alcoolisé, il sera prochainement convoqué devant le tribunal. L'animal a été pris en charge par la fourrière.