Deux enfants avaient été tués dans cet accident à Guigneville : deux ans de prison ferme requis contre l'automobiliste

Un automobiliste de 31 ans comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel d'Orléans pour homicides et blessures involontaires. Roulant à 126 km/h, il avait perdu le contrôle et percuté une voiture à Guigneville en décembre 2017 : deux garçons de 3 et 5 ans avaient été tués.

Orléans, France

Les parents, Elodie et William, n'ont pas souhaité, pas pu s'exprimer, à la barre ce jeudi après-midi, dans une salle d'audience comble au tribunal de grande instance d'Orléans. La douleur est encore trop vive, seize mois après le drame qui a brisé leur famille. Le 1er décembre 2017, vers 17h30, Elodie conduit la voiture familiale, avec son mari à ses côtés, et leurs deux enfants à l'arrière, Mason et Nolan, 3 et 5 ans. Tous vont au cinéma voir le film Coco. La nuit commence à tomber, la chaussée est humide, quand ils sont percutés par une voiture arrivant en face à très vive allure, sur cette départementale à Guigneville, près de Pithiviers (Loiret). Un des enfants meurt sur le coup, le deuxième succombera à ses blessures peu après. Le père, qui a passé douze jours dans le coma et a subi plusieurs opérations, est encore atteinte physiquement et psychologiquement.

Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé" (le prévenu)

A l'audience, l'homme qui a provoqué cet accident, ne fuit pas ses responsabilités, comme l'explique son avocate, mais peine à expliquer ce qui s'est passé : "je ne me souviens plus, j'ai vu un véhicule arriver en face, il commençait à faire nuit sur une chaussée humide, j'ai donné un coup de volant et j'ai perdu le contrôle", explique-t-il d'une voix faible. A la fin de l'audience, Umut, un homme de 31 ans jusque là sans problèmes et au casier judiciaire vierge, prononce quelques mots d'excuses envers la famille : "je suis sincèrement désolé, j'aurais voulu être à la place des enfants ce jour-là, je pense tous les jours à cet accident, je pense beaucoup à la maman".

L'automobiliste conduisait à 126 km/h !

La représentante du parquet, visiblement très émue, requiert quatre ans de prison, dont deux ans ferme, à son encontre, et une annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant quatre ans. Pour Laëtitia Zabka, le prévenu a commis de nombreuses fautes : l'expert a établi qu'il conduisait à 126 km/h à la sortie du virage au moment de percuter la voiture avec les enfants à bord. Et l'enquête a établi que l'automobiliste a utilisé son téléphone portable pendant quatorze secondes au moment de l'accident. Enfin, les pneus arrière de la BMW étaient lisses et devaient impérativement être remplacés : "j'allais le faire quatre jours après", assure le prévenu. Le délibéré sera rendu le 25 avril 2019.