Deux enfants blessés dans un accident de la route à Beure

Beure, France

Un accident impliquant quatre voitures a eu lieu à Beure dans le Doubs ce dimanche après-midi. La collision s'est produite sur la route de Lyon en direction de Larnod.

La circulation a été perturbée dans les deux sens.

Il y a plusieurs blessés légers : deux femmes de 20 et 34 ans , ainsi qu'un homme de 42 ans, et deux enfants de 5 ans et 10 mois. Ils ont tous été pris en charge au CHU de Besançon. Pour le moment, les circonstances de l'accident restent indéterminées.