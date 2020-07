Orthez : une console de jeux prend feu dans une voiture, deux enfants gravement brûlés

L'incendie a démarré sur l'avenue Adrien Planté, entre les garages Yamaha et Volkswagen.

Deux enfants de 12 et 8 ans ont été brûlés dans une voiture, vers 16 h ce lundi à Orthez. Le feu a pris sur une console de jeux, installée derrière le siège du conducteur, alors que la voiture roulait. Un garçon de 12 ans souffre de brûlures sévères, une fillette de 8 ans est également blessée.

"J'ai entendu un enfant hurler. J'ai vu de la fumée s'échapper d'une voiture et un voisin est venu me voir, tremblant, et m'a raconté ce qui s'était passé, raconte une voisine. Je n'ai pas osé m'approcher pour ne pas gêner les secours mais nous avons bloqué la circulation le temps que les pompiers évacuent les victimes".

