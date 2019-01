Deux enfants de 2 et 4 ans retrouvés en pyjama dans la rue, les parents convoqués devant la justice

Par Cécile Bidault, France Bleu Nord et France Bleu

À Douai, les parents de deux enfants ont été placés en garde à vue, pendant quelques heures, ce lundi 14 janvier. Âgés de 2 et 4 ans, le frère et la sœur ont été découverts dans la rue, à 6 heures du matin, par un passant. Ils étaient en pyjama et en chaussettes, tout seuls.