Deux enfants de 8 ans blessés dans les stations de ski de Villard-de-Lans et Autrans

Les vacances au ski ont pris une mauvaise tournure pour deux enfants de 8 ans, blessés en ski et en luge dans les stations iséroises de Villard-de-Lans et Autrans. Leur vie n'est cependant pas en danger.

C'est la fin des vacances pour les habitants du Sud de la France, c'est la moitié pour ceux de l'académie de Grenoble, et ça commence pour les Parisiens. Il y a donc pas mal de monde dans les stations, et l'une des potentielles conséquences, c'est qu'il y ait des accidents. Deux enfants de 8 ans ont ainsi été blessés assez sévèrement, et ont été transportés au CHU de Grenoble.

Le premier a chuté en luge à Villard-de-Lans , et s'est fracturé le fémur

Le second, à Autrans, perdant le contrôle sur les skis, a fini sa course dans un arbre, et a eu un traumatisme crânien

Les secours de la CRS Alpes rappellent donc une nouvelle fois les règles de sécurité : bien maîtriser sa vitesse, laisser la priorité au skieur qui arrive en aval, et respecter les distances entre les personnes, pour éviter les accidents.