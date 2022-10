Bouches-du-Rhône : deux enfants de 9 et 14 ans meurent dans un accident sur l'A50 à Roquefort-la-Bédoule

Un véritable drame ce samedi matin sur l'autoroute A50 à Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône). Deux enfants de 9 et 14 ans, un garçon et une fille, sont morts après un accident qui a impliqué trois voitures dans le sens Aubagne-La Ciotat. Ils étaient en voiture avec leur père quand ce dernier s'est assoupi avant de taper un muret sur le bas-côté. Il part en tête-à-queue et se retrouve sur le terre-plein central. À ce moment, une automobiliste s'arrête pour aider cette famille mais une conductrice arrive lancée et percute le véhicule qui écrase les deux enfants. Ils n'ont pas survécu pas à leurs blessures malgré l'arrivée des secours sur place.

La conductrice reconnaît s'être alcoolisée

La conductrice, une femme de 28 ans, a été hospitalisée à la Timone après s'être fracturé le bassin. Elle a reconnu aux forces de l'ordre avoir consommé de l'alcool. Ces derniers attendent les résultats précis de ses analyses. Le père des enfants a été pris en charge aux urgences psychiatriques. Lui, comme l'automobiliste qui s'est arrêtée, sont indemnes. L’autoroute A50 devrait rouvrir et a été coupée dans le sens Aubagne-La Ciotat jusqu'aux alentours de 9h30.