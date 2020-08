Deux enfants disparaissent à Rémilly, leur père dans l'inquiétude

Cela fait une semaine que le dernier contact entre Christophe de Dominicis et ses enfants s'est noué... indirectement. Via un SMS envoyé à son ex-femme, qui a la garde de ses deux fils à Rémilly. "Elle me disait de rappeler le lendemain", confie-t-il. Malheureusement, le jour d'après, c'est la catastrophe. "Quand je rappelle, je tombe sur un numéro non attribué." Depuis, plus de nouvelle, ses deux fils, Noah et Loan, ont disparu avec son ex-femme, avec qui il est resté marié 7 ans.

La thèse de l'Afghanistan

Ce qui inquiète le plus, c'est la destination supposée de la famille. Le trio est parti avec le nouveau compagnon de la mère, de nationalité afghane. Un pays que ces deux derniers ont déjà visité par le passé, a priori pour un motif personnel. "A l'époque, ils nous disaient qu'ils allaient rendre visite à la famille de son compagnon. Mais ils nous envoyaient des nouvelles, les enfants recevaient des messages de leur mère." Mais pour l'heure, l'enquête n'a pas su déterminer s'ils sont retournés à nouveau en Asie. "On n'a aucune idée de où ils sont, ni si les enfants vont bien", explique Arnaud Blanc, l'avocat du père.

Une lettre mystérieuse

Le seul indice pour l'heure, c'est une lettre laissée par la mère. Elle a été retrouvée à son domicile complètement vidé de meubles, qui n'est plus raccordé à l'électricité et dont le bail prendra fin le 31 août. "Ce ne sont que quelques lignes", regrette le père. "Elle y explique qu'elle n'a pas eu le choix et qu'elle aspirait à une autre vie", poursuit-il.

Il devait fêter ses 10 ans le 14 août

Dans la famille, c'est l'incompréhension. "Noah devait fêter ses 10 ans le 14 août", lâche en pleurs Christine, la grand-mère paternelle. "Même de son côté à elle, les parents ne comprennent pas", explique de son côté Christophe de Dominicis. En tout cas, il refuse de croire à la thèse de l'Afghanistan et compte sur le bon sens de son ex-épouse. "Je suis convaincu qu'on va les retrouver. C'est une maman, donc j'ose espérer que les enfants sont avec elle et que tout va bien", conclut-il.