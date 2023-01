Deux enfants en couche-culotte enfermés sur un balcon à Montpellier, la mère en garde à vue

Deux enfants en bas âge et en couche-culotte se sont retrouvés enfermés dehors, sur le balcon de l'appartement de leur mère, ce samedi matin dans le quartier Croix d'Argent à Montpellier. Alors qu'il ne faisait que 6 degrés. Des riverains ont alerté la police. Cette femme, visiblement énervée et désorientée, a été interpellée et placée en garde à vue.

Les services sociaux ont pris en charge les enfants.

