Deux enfants et leurs parents brûlés par l'explosion d'une lampe au bioéthanol sur le marché de Bandol

Deux enfants et leurs parents ont été brûlés ce jeudi soir à Bandol sur le marché par l'explosion d'une lampe au bioéthanol. Le garçon de 8 ans et la maman sont brûlés au second degré.

La famille se trouvaient sur le marché nocturne de Bandol quand l'accident s'est produit. Les deux enfants et leurs parents étaient en train d'assister à une démonstration sur un stand non loin du carrousel proposant des lampes au bioéthanol, l'un des modèles a explosé. Le jeune garçon âgé de 8 ans et sa mère de 37 ans sont grièvement touchés au visage et souffrent de brûlures au second degré.

La fillette de 5 ans est brûlée au niveau des cheveux. Son père souffre également de brûlures légères. La famille a été prise en charge par les pompiers de Bandol, de Saint-Cyr, de Sanary et de Six-Fours appuyés par le Smur de Toulon et la police nationale et évacuée vers le centre hospitalier de Sainte-Musse,à Toulon.