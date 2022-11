Deux enfants sauvés de la noyade à Saint-Jean-de-Luz

Ils ont été emportés par les vagues alors qu'ils se baignaient à la plage d'Erromardi, à Saint-Jean-de-Luz. Un garçon de 13 ans, une fille de 11 ans, et un adulte de 47 ans ont été secourus ce mercredi soir, à 18h19.

Gros dispositif de sauvetage

Les baigneurs ont été repérés rapidement par le Centre Opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) et le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS). Un important dispositif a été déployé pour les sauver de la noyade : un bateau léger de sauvetage des pompiers, l'hélicoptère de la gendarmerie nationale "Ecu 64", la vedette de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), ainsi qu'une vedette de la SNSM, et un hélicoptère Caracal de l'armée de l'air, qui s'entraînait à proximité.

L'adulte a réussi à regagner la plage seul. L'un des deux enfants a été pris en charge au départ par un surfeur qui l'a repéré au large. L'autre a été immédiatement secouru par les pompiers. "L’événement s’est déroulé à la nuit tombante avec une houle d’une hauteur significative de 2,4m. La préfecture Maritime de l’Atlantique saisit l’occasion de cet évènement pour rappeler aux baigneurs l’importance de s’informer de l’état de mer et d’éviter la baignade ou toute autre activité nautique par visibilité réduite ou de nuit", précise la préfecture Maritime dans un communiqué.