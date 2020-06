Enfants fauchés par un chauffard à Lorient : un an après, l'instruction se poursuit

Un an déjà. Le 9 juin 2019, une voiture fauchait deux enfants de 7 et 10 ans, rue de Keryado, à Lorient. L'un d'eux est décédé, l'autre est gravement blessé. Aujourd'hui, les familles choisissent un recueillement dans l'intimité, tandis que l'instruction se poursuit.

Triste anniversaire ce 9 juin 2020. L'an dernier, deux cousins de 7 et 10 ans sortaient du Mac Do et marchaient sur le trottoir, rue de Keryado, à Lorient, lorsqu'ils ont été fauchés par une voiture qui venait de percuter un autre véhicule en échappant à un contrôle de police. Le conducteur roulait sans permis et sans assurance.

Avec sa passagère, il avait abandonné la voiture quelques centaines de mètres plus loin et s'était enfuis à pied. L'ainé, âgé de 10 ans est décédé dans l'accident. Le plus jeune, 7 ans, est sorti du coma mais est grièvement blessé. Un troisième enfant, indemne, était très choqué.

Un recueillement dans l'intimité

Un an après, les familles et les proches, très dignes, ont décidé d'un recueillement dans l'intimité, tandis que l'instruction se poursuit. Le chauffard mis en examen pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes, est toujours en détention provisoire. La passagère, mise en examen pour non-assistance à personne en danger a été relâchée et a quitté la région dans l'attente du procès. Selon leur avocat, maitre Courtois, les familles des victimes espèrent la tenue de ce procès d'ici la fin de l'année prochaine.