Deux enfants meurent noyés à Grand-Bourgtheroulde dans l'Eure

Le drame s'est produit vers 14 heures 30 ce vendredi après-midi, dans une propriété privée de Grand-Bourgtheroulde dans le département de l'Eure. Trois enfants, frères et sœurs, jouaient "à proximité d'un trou d'eau ou d'un bassin de retenue" indique le Parquet d'Evreux, quand deux d'entre eux sont tombés dans l'eau. Un petit garçon de 7 ans et une fillette de 12 ans. "On ne sait pas s'ils se sont jetés à l'eau ou s'ils ont glissé" explique Sandrine Ballanger, la Procureur adjointe d'Evreux qui précise que l'hypothèse de l'accident ne fait guère de doute. C'est la petite sœur de 5 ans qui a prévenu ses parents. Le père a sorti les enfants de l'eau et les pompiers sont arrivés très rapidement sur place mais ils n'ont rien pu faire. Les tentatives de réanimations ont été vaines. Le médecin du SMUR n'a pu que constater le décès des deux enfants sur place. Les parents, en état de choc, ont été pris en charge. L'enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Pont-Audemer. La famille s'était installée dans la commune en octobre 2022.

