Deux enfants ont mis le feu aux anciens locaux d'Emmaüs à Cognac

Deux enfants âgés de 12 et 14 ans ont mis le feu aux anciens locaux d'Emmaüs désaffectés ce dimanche matin à Cognac. Ils ont été interpellés près du batiment en feu et ont raconté qu'ils avaient tiré des pétards.

Ils voulaient voir "ce que ça faisait de tirer des pétards sur un canapé". Deux enfants de 12 et 14 ans ont été interpellés après avoir mis le feu à l'ancien bâtiment désaffecté d'Emmaüs à Cognac ce dimanche matin à 9h. A l'intérieur il y avait un vieux canapé, et quelques palettes qui ont été enflammés par les pétards.

Un des enfants a été placé en garde à vue, l'autre était trop jeune

Le plus vieux des enfants, âgé de 14 ans a été placé en garde à vue et sera convoqué pour une réparation pénale par le délégué du procureur. Son copain âgé de 12 ans, était trop jeune pour être placé en garde à vue et comparaitre devant la justice. Il pourrait faire l'objet d'une mesure éducative. Leurs parents ont été entendus par la police. L'incendie n'a pas fait de blessés, mais le toit du bâtiment est endommagé, et les dégâts sont importants.