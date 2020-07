Deux enfants originaires de Tours enfermés dans une voiture en plein soleil en région parisienne

Deux enfants de trois et cinq ans, originaires de Tours, ont été retrouvés samedi en début d'après-midi, enfermés dans une voiture sur un parking de Seine-et-Marne. Les parents évoqueraient une punition, face à des enfants "insupportables".

Deux enfants laissés en plein soleil, dans une voiture, car ils étaient "insupportables". Les policiers de la brigade anti-criminalité ont secouru samedi midi deux jeunes tourangeaux, sur parking du centre commercial Val d'Europe, à Serris, en Seine-et-Marne, rapportent nos confrères du Parisien.

Agés de trois et cinq ans, ceux-ci ont été enfermés dans la voiture familiale, vitres fermées, pendant plus de deux heures, avant d'être libérés par les policiers. Dans l'habitacle, la température atteignait les 35 degrés. Les agents ont donc "pris un brise vitre dans leur voiture de service pour casser une vitre avant. Les enfants respiraient mais ne réagissaient plus", indique une source proche de l'enquête au Parisien. Les deux jeunes tourangeaux ont été évacués pour être réhydratés.

Une enquête ouverte

Les parents sont arrivés peu après, appelés par le haut-parleur dans le centre commercial. Le couple "était venu avec ses enfants dès 10 heures pour faire des courses. Comme ils étaient insupportables, ils les ont enfermés dans leur voiture à 13 heures.» Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Chelles, pour déterminer la durée durant laquelle les enfants ont réellement été enfermés. La vidéosurveillance doit également être exploitée.