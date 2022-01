Deux enfants sauvés d'un incendie par des policiers au Mans

Un incendie s'est déclaré dans un appartement rue du Nord au Mans ce vendredi vers midi. A l'intérieur, un garçon et une fille de 7 et 8 ans étaient piégés. Ils ont été sauvés par les policiers, deux agents ont été hospitalisés pour avoir inhalé des fumées.

Les policiers ont été alertés peu avant midi ce vendredi 21 janvier d'un incendie, rue du Nord au Mans. Ils sont parvenus à sauver deux enfants, un garçon et une fille de 7 et 8 ans. Deux équipes de la BAC et de la section d'intervention, qui se trouvaient à proximité, sont arrivés rapidement sur place. Ils ont vu d'épaisses fumées noires s'échapper de ce logement, au troisième étage de cet immeuble qui en compte quatre.

"On a été avisé qu'il y avait des personnes à l'intérieur, sur le palier, on prend contact et on s'aperçoit que ce sont des enfants", raconte le brigadier-chef Yves (prénom d'emprunt). La porte, fermée à clé, finit par céder après plusieurs coups de bélier. Avec deux collègues de la BAC, les trois policiers entrent dans l'appartement, plongé dans un épais nuage de fumée. "On voit les deux enfants qui sont dans le salon en pleurs", poursuit-il. "On les fait sortir, et pour s'assurer qu'il n'y a personne d'autre, on fait une visite assez rapide."

Deux policiers et les enfants hospitalisés

Ils remarquent alors une porte menant vers un couloir. En l'ouvrant, ils sont débordés par les fumées. "C'est très, très noir, on ne voit pas le bout du couloir", précise le brigadier-chef. "Je prends une grosse bouffée, je suis tout de suite incommodé et je ne peux pas aller plus loin." Ses deux collègues doivent également s'arrêter après avoir examiné une chambre.

Ces deux agents ont été hospitalisés après avoir inhalé des fumées, ainsi que les deux enfants qui se trouvaient dans le logement. Une fois l'immeuble évacué, les pompiers arrivés sur place prennent le relais. "On n'avait pas le temps de penser au danger, on a entendu des voix d'enfants, il fallait ouvrir la porte", explique Yves. "On avait peur surtout de trouver d'autres personnes inanimées à l'intérieur, mais sur le moment on fait ce qui nous ce qui semble le mieux, le plus sûr pour tout le monde."

Pour le moment, les enquêteurs n'écartent aucune piste, mais une origine accidentelle est privilégiée. A la demande du parquet, l'un des volets de l'enquête portera aussi sur la présence des enfants seuls dans le logement au moment des faits.