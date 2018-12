Deux enfants tués dans un accident de la route : 1 an après, un homme sera bientôt jugé pour homicide involontaire

Loiret, France

Un loirétain de 31 ans est renvoyé au tribunal et placé sous contrôle judiciaire, pour homicide involontaire. Il y a un an, le 1er décembre 2017, l'homme avait provoqué un accident à Guigneville, dans lequel deux enfants de 3 et 5 ans avaient trouvé la mort. Il s'était déporté sur la voie de gauche et avait percuté frontalement la voiture dans laquelle se trouvaient les deux enfants, avec leur père et leur mère. La mère, grièvement blessée, avait survécu.

De nombreuses infractions

Un an plus tard, les expertises sur la voiture démentent ses explications. Il avait expliqué lors des premières investigations qu'il avait cherché à éviter un autre véhicule. En fait, il roulait trop vite à 120 kilomètres heures sur une route de campagne. Il avait des pneus lisses et surtout il était sur son téléphone portable. L'homme devrait être jugé en mars. En attendant, il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire.