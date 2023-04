Deux enquêtes ouvertes après des accusations de viol contre un bénévole du Clapier à Saint-Étienne

Depuis fin mars, des messages sur les réseaux sociaux et des affiches placardées dans Saint-Étienne accusent de viol un bénévole de l'association qui gère le lieu culturel et salle de spectacle "Le Clapier". L'intéressé conteste ces accusations et annonce avoir porté plainte le 11 avril pour diffamation et agressions. Le parquet stéphanois a ouvert deux enquêtes, l'une pour viol et l'autre sur les représailles qu'aurait subi cet homme.

L'homme accusé nommément nie les faits

À l'origine de cette affaire, il y a le suicide d'une jeune femme trans de 24 ans. Elle s'appelait Rose, et a mis fin à ses jours le 28 mars : elle a été retrouvée pendue chez elle. Quelques jours plus tard, des messages sur les réseaux sociaux, ainsi que des affiches dans Saint-Étienne et des tracts, font le lien entre sa mort et le viol qu'elle aurait subi peu de temps avant, qu'aurait commis un bénévole du Clapier. Ils donnent le prénom de cet homme ainsi qu'une photo.

Deux enquêtes ouvertes

Le 11 avril, l'intéressé publie sur Facebook un message, où il conteste "totalement" ces accusations. Il ajoute avoir déposé deux plaintes, "pour diffamation, agressions, vol en réunion et dégradations". Dans un communiqué publié quatre jours plus tôt, son association annonce la mise en retrait, décidée à l'unanimité.

Le parquet de Saint-Étienne a donc ouvert deux enquêtes : la première sur le viol de Rose, et la seconde sur les représailles contre ce bénévole. Les enquêtes suivent leur cours ce lundi 17 avril explique le procureur de la République stéphanois.

Quel avenir pour le Clapier ?

A ces dossiers devraient s'ajouter les plaintes que compte déposer le propriétaire du Clapier. Sa salle a depuis subi une tentative d'effraction, des tags et des collages de stickers explique-t-il. En plus de ces procédures judicaires, il explique être en procédure pour mettre fin à la location de sa salle à cette association, sans solution pour l'instant pour l'avenir du lieu.