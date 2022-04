Deux enquêtes ouvertes après l'agression sauvage d'un jeune dans un foyer de Seine-Maritime

De l'aveu de la direction de l'Idefhi (Institut département de l'Enfance, de la Famille et du Handicap pour l'Insertion), les faits sont abominables. Ils sont révélés par le journal Paris Normandie qui parle de violences aggravées, humiliations et sévices sexuelles.

Le calvaire d'un adolescent de 17 ans

Le drame se déroule à la fin du mois de mars au foyer du Bois-de-la-Ville à Morienne. L'établissement accueille une vingtaine d'adolescents âgés de 13 à 18 ans, des enfants placés dans le cadre de la protection de l'enfance, pour certains victimes de violences au sein de leur famille.

Une nuit, trois pensionnaires parviennent à échapper à la vigilance des surveillants de nuit et s'échappent de l'enceinte de l'établissement avec leur victime, un adolescent de 17 ans. Le garçon subit alors un calvaire. Il est battu, violé. La scène est filmée et retransmise en direct à un quatrième garçon, ancien pensionnaire du foyer.

Quatre adolescents en détention provisoire

Les auteurs des faits, les trois garçons présents et leur ancien camarade qui a suivi à distance, ont été interpellés et placés en garde à vue. La victime est retournée dans sa famille avec un service de maintien à domicile renforcé. Au sein du foyer, pensionnaires et encadrants sont extrêmement choqués et, pour les soutenir, une cellule psychologique et des groupes de parole ont été mis en place.

Une enquête administrative pour améliorer l'encadrement de nuit

En parallèle de l'enquête judiciaire, le département de la Seine-Maritime a ouvert une enquête administrative et sollicité l'Idefhi afin de comprendre comment un tel drame a pu se produire. "Un groupe de jeunes qui peut disparaître quelques temps sans qu'on puisse s'en apercevoir aussitôt, il faut faire en sorte que ça ne se reproduise plus, bien évidemment", réagit Nathalie Lecordier, présidente et de l'Idefhi et vice-présidente du département de la Seine-Maritime en charge de la protection de l'enfance. "Il faut qu'il y ait des rondes peut-être plus souvent" avance-t-elle comme piste en attendant le résultat de l'enquête.