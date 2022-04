Deux enquêtes ouvertes après le crash d'un prototype hybride d'avion de voltige en Ariège

Vingt-quatre heures après le crash d'un petit avion de voltige à Prat-Bonrepaux en Ariège ce lundi, avec un bilan lourd qui a fait deux morts, on ne sait toujours pas ce qui a pu se passer. Les pilotes étaient chevronnés. Deux enquêtes sont en cours, une enquête judiciaire et une enquête technique.

"Ils n'étaient pas des fous dangereux, ils ne faisaient rien sans mesurer les risques."

Beaucoup de questions restent en suspens. Pourquoi les deux victimes, deux véritables pointures, n'ont-elles pas réussi à déclencher leur parachute de secours ? Pourquoi ces deux champions du monde de voltige n'ont-ils pas pu sauter à temps ? Simon de la Bretèche avait 40 ans, Baptiste Vignes 37 ans.

"La voltige c'est comme la Formule 1 cela comporte des risques" explique un pratiquant qui précise que "couper son moteur en plein vol par exemple, cela en fait partie" mais qui ajoute que "les deux pilotes morts dans l'accident n'étaient pas des fous dangereux, ils ne faisaient rien sans mesurer les risques."

L'enquête judiciaire est dirigée par le parquet de Foix. L'enquête technique elle est réalisée par le Bureau Enquête et Analyses de la sécurité aéronautique d'État qui relève de la direction générale de l'armement.

L'engin qui s'est crashé était un prototype. Petit avion hybride, cet "Integral R" était en essai de certification et à ce titre équipé de capteurs, explique un pratiquant amateur. Ils devraient permettre de comprendre ce qui a pu se produire. Un appareil de ce genre n'a pas de boîte noire et n'a pas non plus obligation d'être en liaison permanente avec la tour de contrôle. L'enquête pourrait durer plusieurs mois.