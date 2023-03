Deux enquêtes ouvertes par le procureur de Roanne contre deux établissements ayant couvert des affaires

Pour la première fois depuis qu'il est procureur, Abdelkrim Grini, procureur de la République de Roanne ouvre deux enquêtes contre deux établissements de soin, n'ayant pas respecté l'article 40 du Code Pénal. Cette procédure pénale impose à tous les établissements de signaler sans délai "tout faits susceptibles de revêtir une qualification pénale". Ces deux enquêtes confiées à la brigade de recherches de Roanne mettent en cause deux établissements qui auraient tenté de cacher des affaires au sein de leur établissement afin de les régler en interne.

"Ces établissements ne sont pas une zone de non droit" explique-t-il. Un coup de gueule poussé le 21 mars, lors de ses réquisitions durant le procès de ce résident du foyer de vie pour personnes en situation de handicap à Saint-Marcel-de-Félines. Ce résident de 54 ans est accusé d'avoir sexuellement agressé et tenté de violer une autre résidente, porteuse du syndrome de Down, la Trisomie 21.

Les faits remontent à mai 2022. Ce jour là, une résidente alerte le personnel qu'elle vient d'être victime d'une agression. Il faudra attendre que la famille porte plainte, quinze jours plus tard, pour que le foyer décide de faire remonter l'affaire au procureur de la République, qui se pose une question : "si la famille n'avait pas porté plainte ? Aurait-on, un jour, été au courant de cette affaire" ? Si les experts estiment que l'âge mental de ce résident est celui d'un enfant de cinq ans, il sera tout de même jugé. La justice rendra sa décision en délibéré le 4 avril.

Mort suspecte dans un EHPAD en 2021

Il pointe du doigt une autre affaire, elle concerne l'EHPAD de Saint-Symphorien-le-Lay. Abdelkrim Grini dénonce la mise sous silence de la mort suspecte d'une résidente de 91 ans. En juillet 2021, la santé de cette résidente diabétique se dégrade brutalement et est retrouvée morte le lendemain. Selon l'enquête administrative diligentée par l'établissement, une infirmière pourrait être à l'origine d'une négligence qui a causé la mort de sa patiente. L'EHPAD décide de la suspendre mais ne prévient le parquet que 6 mois plus tard. L'autopsie ne pouvant être pratiquée, impossible de connaître les causes de la mort de cette résidente.

"Pour cette famille, c'est terrible de ne pas connaître la vérité !" s'emporte le procureur de la République, "s'il y a ces enquêtes, c'est surtout pour les victimes et leurs familles qui méritent de savoir ce qui est arrivé". Des familles qui avaient placé leur proche en faisant confiance à ces établissements.