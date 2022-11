Deux entrepreneurs marseillais condamnés pour avoir déversé des déchets sauvages dans les Calanques

Le procureur de la République les a qualifiés "de patrons voyous". Ces deux entrepreneurs marseillais ont été condamnés ce lundi matin pour avoir déversé des déchets sauvages sur un terrain du Parc National des Calanques. Tous les deux sont condamnés à un an de prison avec sursis et des amendes respectives de 11.500 et 21.500 euros. Le montant correspond à peu près à la somme que les deux entrepreneurs auraient dû débourser pour mettre en décharge le volume de ces seize rotations.

Béton, laine de verre, plastique, blocs rocheux

Entre janvier et mars 2018, ils ont déversé sur ce terrain classé aussi Natura 2000 gravats composés de blocs rocheux, de béton, laine de verre, plastiques et carrelages. Des caméras-pièges installées sur un vaste terrain appartenant au Consistoire Israélite de Marseille avaient filmé seize rotations de deux camions appartenant aux prévenus. La présidente du tribunal Azanie Julien-Rama a justifié la peine prononcée par "la gravité des faits qui ont perduré pendant plusieurs mois avec des conséquences très graves".

Devant la justice les deux entrepreneurs ont dit n'avoir fait que déplacer des déchets déjà présents sur les lieux et avoir eu un accord avec le propriétaire du terrain.