Deux entreprises de bûcheronnage franc-comtoises jugées à Besançon après un accident mortel du travail

Deux entreprises franc-comtoises, spécialisées dans le bûcheronnage, ont été jugées ce vendredi 23 juin devant le tribunal correctionnel de Besançon (Doubs). Des "personnes morales", qui comparaissaient notamment pour "homicide involontaire", après un accident mortel du travail survenu à Septfontaines , près de Pontarlier. Celui-ci avait beaucoup ému, une cagnotte avait été ouverte, vous vous en souvenez peut-être. Il y a quatre ans, en octobre 2019, un tronc d'arbre de 700 kilos est tombé sur la tête d'un jeune salarié de 18 ans. Une grume qu'il était en train de hisser avec un câble et un treuil dans un tracteur.

Pas de fiche de chantier

Au cours de l'audience, les juges ont fait part d'observations en matière de sécurité. Ils se sont par exemple attardés sur cette télécommande qui permet de manipuler le treuil à distance, et qui se positionne à la ceinture. Tous les pictogrammes, les indications, étaient effacées. "Sûrement par le temps et la résine" note le président. De plus, elle n'avait pas de capot de protection. En outre, une branche d'arbre a très bien pu actionner un bouton, ou bien le bûcheron lui-même, sans le vouloir, en se baissant. Des hypothèses qui expliqueraient le relâchement du câble et la chute de la grume.

Pour autant, à cela rien de non-conforme. "Tout le matériel était certifié, l'entretien correctement effectué" précise le président au vu du dossier. Mais qu'en est-il de la fiche de chantier, sorte de récapitulatif des informations à savoir avant de commencer les travaux. Un document obligatoire, mais là absent. Idem pour la formation premiers secours, suivie ni pas les salariés ni par les patrons. "On ne savait pas" avouent-ils, peu expressifs, déboussolés.

"Ce ne sont pas des amateurs"

La question primordiale de ce procès : ces manquements ont-ils pu entraîner l'accident ? L'avocate de la partie civile, Esther Guillemard, n'est pas catégorique, parle d'une "possibilité". La procureure de la République pointe elle des "défauts dans l'organisation, le fonctionnement" des entreprises. Elle requiert 30 000 euros d'amende pour l'une des entreprises, 50 000 euros pour la seconde. "Ce ne sont pas des amateurs, rétorque Enguerrand Bagot, l'avocat de la défense. En 40 ans de métier, ils n'avaient jamais eu de problème."

Preuve de la complexité, de la technicité du dossier, le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet. Enfin sur les circonstances exactes qui ont causé le décès du jeune homme, le procès n'apportera peut-être pas de réponse. Au moment de l'accident, il n'y avait pas de témoin.