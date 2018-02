Creuse, France

Après avoir traversé la France et l'Espagne, les choses sérieuses démarrent ce dimanche pour les participants à la 21e édition du 4L Trophy. C'est ce matin que sera donné le départ de la première des six étapes qui les mènera jusqu'à l’arrivée à Marrakech, le 23 février.

Au départ du rallye humanitaire réservé aux étudiants de 18 à 28 ans, il y a cette année deux équipages creusois.

Des mois de préparation

Samy Tixier est étudiant en STAPS à Limoges et avec son coéquipier Maxime Gallien, en BTS GPN à Neuvic, ils composent l'équipage n°657. Pour prendre le départ du raid humanitaire, les deux amis ont démarché des sponsors et organisé une soirée dans une boite de nuit à Aubusson.

Au total, ils ont réussi à boucler leur budget qui se monte à 7.000 euros. L'autre équipage creusois est composé de Maximilien Boutet et de Marie Dupontroué, ils sont tout deux étudiants à l'IUT de Limoges et leur voiture porte le dossard 1201.

Pas une course de vitesse mais d'orientation

Au 4L Trophy, l'important n'est pas de franchir le premier la ligne d'arrivée, mais de boucler les six étapes en parcourant le moins de kilomètres. C'est une aventure sportive et humaine, pas une compétition.

L'entraide est de mise entre les participants, les étudiants n'hésitent pas stopper leur course pour aider des collègues ensablés. C'est aussi un raid humanitaire. Avant de partir, Samy, Maxime, Maximilien, Marie et tous les autres étudiants inscrits au 4L Trophy ont embarqué dans leurs voitures des cartables, cahiers et crayons mais aussi des ballons de foot et des vêtements de sports pour les enfants marocains.