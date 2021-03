Deux escrocs à la carte bancaire qui sévissaient dans le Var interpellés à Marseille

C'est un travail minutieux d'enquête du groupe de lutte contre l'économie souterraine du commissariat de Sanary-sur-Mer qui a permis de confondre deux individus impliqués dans des vols de cartes bancaires en début d'année dans la cité balnéaire au préjudice de deux habitants. Les deux hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés mardi à Marseille. Placés en garde à vue, ils ont fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Toulon dans les prochains mois afin de répondre de leurs actes.

Tout commence le 17 janvier à Sanary. Une habitante âgée de 68 ans s'apprête à payer son stationnement à une borne à l'aide de sa carte de paiement. La manœuvre n'est pas toujours aisée pour l'usager qui n'est pas habitué. Elle est approchée alors par un individu qui, très habilement, parvient à lui subtiliser sa carte. La victime ne s'en rend pas compte tout de suite. Et quand elle découvre la disparition de son moyen de paiement, les voleurs l'ont déjà délestée de 1.700 euros dans un commerce de Sanary. Quelques semaines plus tard, même mode opératoire mais à un distributeur de billets. Le monsieur ne se rend compte de rien. "Il faut dire que c'est très bien fait" commente un proche du dossier. La victime pense que sa carte de paiement a été avalée par le distributeur, mais quand il se rend compte qu'il n'en est rien, et malgré l'opposition rapide, son compte est vidé de 1.800 euros.

Les enquêteurs traquent alors le moindre indice, grâce notamment aux caméras de vidéoprotection et découvrent un véhicule suspect qu'ils tentent d'identifier. La piste les mène sur un particulier qui n'est même pas au courant de la propriété de cette voiture. Et pour cause, le véhicule a été acquis grâce à un passeport volé quelques mois plus tôt à Marseille. Un lot de passeports prêts a être remis à leurs destinataires avait été volé dans un camion qui s'apprêtait à les remettre aux mairies.

Les enquêteurs poursuivent l'exploitation des images et parviennent à identifier les auteurs des deux vols de cartes de paiement. Deux individus très défavorablement connus des services de police sont donc interpellés mardi à Marseille pour leur implication dans les deux vols de cartes. Mais la liste pourrait s'allonger. Les deux hommes ont en effet indiqué "qu'à Marseille, ça se sait, on vient le week-end à Sanary notamment, car on pense qu'il y a de l'argent."

Placés en garde à vue, les deux individus en sont ressortis libres, sur décision du parquet, afin de s'expliquer dans les mois qui viennent lors de leur comparution devant le tribunal correctionnel de Toulon. S'ils se présentent...