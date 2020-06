Deux escrocs interpellés à Brest après avoir abusé d'une vieille dame

L'affaire est révélée ce vendredi par la police nationale du Finistère. Lundi 15 juin, deux auto-entrepreneurs ont réussi à entrer dans un pavillon du quartier de Lambézellec, dans le nord de Brest. Ils ont fait croire à une dame âgée que sa charpente était atteinte de mérule, un champignon très invasif.

Un soi-disant traitement cher payé

Les deux hommes ont ensuite prétendu avoir effectué un traitement sur la charpente, et présentaient une facture de 6.000 euros, somme aussitôt réglée par chèque par leur "cliente". Un peu plus tard, la victime a eu des doutes et s'en est confiée à son voisin.

Ce dernier a décidé d'appeler les pseudo-entrepreneurs, qui sont alors revenus pour le violenter. Le voisin a été sérieusement blessé au visage, d'après les policiers.

Interpellés par les forces de l'ordre, les deux suspects ont été présentés à la justice à l'issue de leur garde à vue. Ils devraient être jugés notamment pour escroquerie, abus de faiblesse et violences volontaires.