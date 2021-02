Deux hommes ont été condamnés à deux et trois an de prison ce mardi 9 février par le tribunal correctionnel de Limoges. Ils étaient jugés pour une vingtaine de cambriolages, de 2015 à 2019, dans le nord de la Haute-Vienne.

Deux et trois ans de prison pour des cambriolages dans le nord de la Haute-Vienne

La cité judiciaire de Limoges, siège du tribunal correctionnel et du tribunal de commerce

Deux hommes, un jeune de 28 ans et le beau-père de son ancienne compagne, étaient jugés au tribunal correctionnel de Limoges au mois de janvier pour une série de cambriolages dans le nord de la Haute-Vienne. Le tribunal a rendu son verdict ce 9 février et les condamne respectivement à trois et deux ans de prison ferme.

Des bijoux, du carburant et un cochon vivant

Dans le lourd dossier, pas moins de 21 cambriolages ont été recensés par la police : en septembre 2015 à Saint-Léger-Magnazeix, à l'été 2018 à Arnac La Poste, et tout au long de l'année 2019 dans sept communes du secteur. Des vols de bijoux, de carburant, de matériel hi-fi, en fonction des besoins ou des occasions, qui sont ensuite donnés à des amis ou des membres de la famille, ou revendus dans des boutiques sopécialisées dans les produits d'occasion.

Parmi les faits reprochés, le juge cite aussi le cambriolage du local d'un club de foot, pour un butin dérisoire, ou encore un cochon, volé pour être dépecé et mangé sur place.

Un complice toujours en cavale

C'est suite à une dénonciation que l'enquête remonte à une famille installée dans la région, bien connue de la justice pour des faits similaires. Les gendarmes identifient alors deux suspects, et interpellent un homme de 28 ans, qui avait déjà été condamné pour des vols.

Ce mardi, il a écopé de trois ans de prison avec sursis. Son complice, le beau-père de son ancienne compagne, n'a pas été arrêté, et est toujours en cavale. Il a été condamné à deux ans de prison, et un mandat d'arrêt a été délivré contre lui.

Le frère et le père du jeune homme eux, ont été condamnés respectivement à 170 heures de travaux d'intérêt général et à 2 mois de prison avec sursis pour recel de bien volé.

Une peine "extrêmement sévère" et inapplicable pour l'avocate de la défense

Pour l'avocate de l'homme condamné à 3 ans de prison, ce jugement est extrêmement sévère. Son client a en effet reconnu une partie des vols, mais d'autres auraient été commis uniquement par son complice, absent à l'audience. Hors, le tribunal l'a condamné pour tous les cambriolages présents au dossier, explique Maitre Dumont.

Elle dénonce également une peine inapplicable : son client a en effet été victime d'un accident de la route il y a quelques mois. Il est paraplégique et son état de santé nécessite des soins incompatibles avec la prison. Elle va donc faire appel de cette condamnation.