Deux étudiantes violemment agressées dans le centre de Talence

Les jeunes femmes revenaient samedi soir en tramway d'une soirée à Bordeaux. Elles ont été frappées à coups de pied et coups de poings par deux jeunes hommes qui ont été interpellés un peu plus tard par la police.

Les deux étudiantes âgées d'une vingtaine d'années s'étaient garées dans le centre de Talence, près du cinéma Gaumont, avant de se rendre à Bordeaux en tramway pour passer la soirée de samedi. C'est à leur retour, à un peu plus d'une heure du matin selon le journal Sud Ouest, que les jeunes femmes ont été victime d'une très violente agression.

Coups de pied et coups de poing

Elles allaient récupérer leur voiture lorsqu'elles ont été prises à partie par un groupe de garçons. Quelques remarques désobligeantes plus tard, elles poursuivent leur chemin jusqu'à leur véhicule. Lorsqu'elles démarrent, deux jeunes hommes se mettent devant la voiture, leur bloquent le passage, le long de l'arrêt de tram Forum. Ils frappent l'une des deux étudiantes à coups de pieds et à coups de poing. L'un des deux se saisit du sac à main d'une des jeunes femmes. L'autre fracasse à coups de pied le pare-brise de la voiture. Les agresseurs finissent par repartir.

Deux jeunes interpellés

Deux jeunes de 17 et 18 ans, qui habitent à Pessac et Talence et qui étaient déjà connus de la justice, ont été interpellés un peu plus tard. La scène avait été filmée par des témoins qui ont transmis les images aux policiers. Les suspects nieraient toute implication mais le sac à main a été retrouvé chez l'un d'eux. Ils ont été placés en garde à vue puis déferés au parquet de Bordeaux. Le plus jeune sera présenté à un juge des enfants. Le majeur pourrait être jugé dès aujourd'hui en comparution immédiate.