Deux étudiants de l'université de Poitiers victimes d'agressions de la part de militants fascistes

Deux étudiants de l'université de Poitiers ont été la cible d'agressions de la part de sympathisants fascistes, il y a un peu plus d'une semaine. Des actes violents que condamnent la direction de l'UFR de Poitiers, la présidence de l'Université, mais aussi le syndicat Sud Education et Recherche 86.

Deux étudiants de l'université de Poitiers ont été la cible d'agressions de la part de militants fascistes, il y a un peu plus d'une semaine. Les faits se sont déroulés dans l'Hôtel Fumé, et à proximité du bâtiment de l'UFR de Sciences Humaines et Arts.

Un groupe de personnes cagoulées s'est introduit dans l'enceinte de l'établissement et a agressé un étudiant qui avait un autocollant antifasciste sur son ordinateur. La deuxième agression aurait la même origine.

Sud Education et Recherche 86 qualifie ces agressions de "lâches, haineuses" ou encore "honteuses". Le syndicat souhaiterait que des dispositions soient prises pour sensibiliser étudiants et étudiantes au danger fasciste qui se fait de plus en plus sentir.

Des violences condamnables

Dans ce contexte tendu, la direction de l'UFR ne souhaite pas rajouter de l'huile sur le feu. Toutefois, Jean-Louis Yengué, le directeur de l'UFR, pour qui la priorité reste de protéger les étudiants, dit condamner "très fermement ces actes, comme la présidence de l'université".

Très prudent dans le choix de ses mots, il assure que tout a été mis en oeuvre à plusieurs échelons de l'université pour trouver la meilleure réponse à apporter à ces actes.