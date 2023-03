Deux étudiants sous contrôle judiciaire après des violences et des dégradations au Mama Shelter à Rennes

Après les débordements dans le centre-ville de Rennes dans la soirée du jeudi 16 mars, deux personnes étaient jugées en comparution immédiate ce mardi 21 mars. Il s'agit d'un homme de 20 ans, étudiant à l'école nationale de la statistique, et d'une femme de 21 ans, étudiante en troisième année de pharmacie. Ils sont soupçonnés de violences en réunion sur les agents de sécurité de l'hôtel de luxe "Mama Shelter", situé place des Lices, de dégradations sur ce même établissement et d'attroupement en vue de préparer des violences.

Les deux prévenus ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils seront finalement jugés le 20 avril. D'ici là, ils sont placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction de manifester à Rennes et obligation de répondre à des convocations. Leur détention provisoire, débutée samedi 18 mars, a été levée. La décision a été rendue dans une salle d'audience remplie de jeunes, venus soutenir leurs amis. À l'extérieur du tribunal, environ 200 personnes se sont également rassemblées en soutien aux personnes interpellées lors des manifestations, et pour dénoncer une répression policière jugée trop violente.

Ne pas faire de ces étudiants des exemples

Me Olivier Pascheu, avocat de la prévenue, jugeait sa détention injustifiée, son casier judiciaire étant vierge et les faits n'étant pas parfaitement établis. "C'est important de ne pas céder à la pression. Parfois, les services de police ou les ministères veulent que la réponse judiciaire soit visible, il faut faire attention à ça ! On ne doit pas faire des exemples avec ces jeunes. Il y a un équilibre à trouver", estime-t-il.

Même discours de la part de son confrère, Me Nicolas Prigent, avocat de l'étudiant accusé de violences et de dégradations, qui réclamait une remise en liberté. "On a trouvé un point d'équilibre après la sévérité de la détention prononcée samedi. Je pense que la justice voulait peut-être envoyer un message au mouvement social. Le contrôle judiciaire me paraît désormais une décision sage, qui va permettre aux étudiants de reprendre les études, c'est ce que tout le monde voulait", a-t-il réagi en sortie d'audience.