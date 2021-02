Deux ex-joueurs de l'USO Foot réclament plus d'1 million d'euros au club devant les Prud'hommes

Les deux ex-joueurs professionnels, Thomas Renault et Cédric Cambon ont demandé plus d'un million d'euros à l'USO Football devant le conseil des Prud'hommes. Primes non versées, requalification de contrat et non respect du code du travail. Des procédures infondées selon l'avocat du club.

En conflit, Philippe Boutron, le président de l'US Orléans Loiret Football, et Thomas Renault et Cédric Cambon, deux anciens joueurs du club, se sont retrouvés ce jeudi 18 février à l'audience devant le conseil des Prud'hommes d'Orléans. L'ancien gardien de but emblématique et actuel adjoint aux sports à la ville d'Orléans et l'ex-défenseur central ont réclamé plus d'un million d'euros pour primes non perçues, requalification de contrat en CDI et non-respect du code du travail. "Une farce juridique" selon l'avocat du club de foot orléanais. Le jugement sera rendu le 22 avril prochain.

Des défenses à l'italienne

La bataille juridique a fait rage ce jeudi matin devant le Conseil des Prud'hommes d'Orléans. Un vrai "catenacio" à la barre où les défenses ont pris le pas mais avec tout de même de fulgurantes contre-attaques. D'un côté du terrain Thomas Renault et Cédric Cambon, de l'autre Philippe Boutron. Les deux anciens joueurs, dont l'aventure s'est arrêtée en juin l'année dernière avec l'US Orléans Loiret Football, avaient assigné le club et son président devant la juridiction pour plusieurs motifs. Le premier : le non versement de primes de matchs ou de résultats, notamment lors de la belle épopée d'Orléans en coupe de France en 2018 qui s'était terminée en 8ème de finale au stade de la Source face au Paris-Saint-Germain. "Un manque conséquent" pour Me Anthony Mottais, l'avocat des deux ex-joueurs de l'USO. Sur le sujet, Me Olivier Martin ne s'attarde pas, l'avocat du club orléanais s'en remet à ses "écritures avec le versement au dossier des feuilles de salaires".

"Deux retraités qui veulent braquer la banque-Me Martin

Deuxième motif : la requalification des contrats en CDI. Sur ce point Me Mottais est catégorique, peu importe le nombre d'années passées en CDD, 14 ans pour Thomas Renault, 3 ans pour Cédric Cambon, la jurisprudence est constante. Depuis une directive européenne de 1999, qui met en garde contre les abus de recours au CDD, les contrats de sportifs professionnels peuvent être requalifiés en CDI. Faux rétorque Me Martin, "il y a zéro décision sur le football". La Loi "Braillard" de 2015 prévoit même un CDD spécifique pour protéger les sportifs de haut niveau et professionnels. "Mr Renault et Cambon sont devant vous parce qu'ils ont arrêté le foot, sans plus aucun contrat, ce sont deux retraités, deux électrons libres qui veulent braquer la banque et régler des comptes" ajoute l'avocat du club. Me Martin en profite aussi pour tacler son contradicteur avec un document qui prouve que le cabinet de Me Mottais a négocié pour d'autres joueurs de l'USO, bel et bien des CDD.

1,2 million d'euros réclamés au club

Enfin, troisième motif : le non respect du code du travail. Selon Me Mottais, Thomas Renault et Cédric Cambon, étant élus du personnel et donc salariés protégés, l'inspection du travail aurait dû autoriser leur licenciement. "Faux" répond une fois de plus Me Martin. L'inspection du travail n'est saisie pour avis que si seulement il y a un renouvellement de contrat or le document fourni par Thomas Renault, une promesse de reconversion au sein du club est "un faux document, un document détourné" qui a fait l'objet d'une plainte auprès du procureur de la République d'Orléans. Une enquête est toujours en cours. Pour Me Olivier Martin, ces procédures sont "immorales, indécentes et infondées". Me Anthony Mottais a lui réclamé en tout 1,2 millions d'euros au club de foot orléanais. Thomas Renault, Cédric Cambon et Philippe Boutron n'ont pas souhaité s'exprimer à l'issue de l'audience. La décision a été mise en délibéré au 22 avril prochain.