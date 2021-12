Deux ex-mineurs condamnés mi-octobre a 6 et 8 ans de prison pour un viol collectif à Béziers

Dans la nuit du 20 au 21 avril 2016, une jeune fille de 13 ans avait été violée à six reprises par cinq adolescents dont son ex petit-ami. Deux d'entre eux ont été condamnés à 6 et 8 ans de prison le 13 octobre dernier.